россияне обманом собирают данные об украинских военных и их родственниках через фальшивые сайты - СМИ

Детали

Двое чиновников Пентагона рассказали изданию, что российские спецслужбы создали по меньшей мере два сайта, которые выдают себя за ресурсы поддержки семей пленных, пропавших без вести или погибших украинских военных, и якобы помогают с их поиском. Эти фейковые сайты собирают информацию о военных и их родственниках.

Эту информацию подтвердил изданию представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Украине Петр Яценко. По его словам, существует значительно больше фальшивых ресурсов, которые пытаются получить персональные данные родственников военных. Например, россия использует также Telegram-каналы и группы в Facebook и Viber.

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“Таких ресурсов на самом деле — десятки. Они эксплуатируют чрезвычайно уязвимое состояние родных и близких военнослужащих, пропавших без вести или попавших в руки врага. Они также используют то, что Россия не предоставляет Украине информацию о пленных. Родные надеются, что их близкий человек не погиб, а находится в плену, и на предложение подобных ресурсов передают персональные данные”, - рассказал Голосу Америки Петр Яценко.

Чиновники Минобороны США считают, что Россия создала такие ресурсы вскоре после развертывания полномасштабной войны, и речь может идти о тысячах собранных записей. По их мнению, россия использует имена, номера телефонов и адреса украинцев, полученные через эти ресурсы, чтобы определить, живет ли кто-то из военных или членов их семей на оккупированных россией территориях.

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Петр Яценко добавляет, что российские спецслужбы также используют такие ресурсы для выманивания информации об украинских военных, попавших в плен.

“Предоставляя такую информацию, люди могут неосознанно ухудшить положение своих родных, находящихся в плену. Украинские военные при допросах могут часть информации скрыть, чтобы не спровоцировать избиение или худшее отношение, или защитить своих побратимов. А родственники по просьбе таких каналов могут выдать информацию о том, где, с кем воевал военнослужащий и так далее”, - говорит Яценко.

Он добавляет, что разглашение данных может непосредственно сказаться на обменах военнопленными. “Мы всегда говорим, что обмены любят тишину. Передача такой информации чрезвычайно вредна”, — говорит Петр Яценко.

В то же время не все фальшивые ресурсы принадлежат российским спецслужбам, говорит Петр Яценко. За некоторыми из них стоят мошенники, которые просто выманивают деньги у людей. “Они обещают связь, передачу посылок, занимаются шантажом — что, мол, пленного изобьют, если не прислать деньги. В 99% за этим стоят те, кто не имеет никакого отношения к пленным и не имеет о них никакой информации”, — говорит представитель Координационного штаба.

Петр Яценко призывает родственников военных не передавать никакой информации непроверенным лицам и доверять только официальным ресурсам, таким как Объединенный центр СБУ по поиску и освобождению пленных, а также Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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