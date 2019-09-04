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Росія намагається застосувати в Європі та США випробувані методи проти України – Тейлор

Росія намагається застосувати в Європі та США випробувані методи проти України – Тейлор

Київ • УНН

 • 10916 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Випробувані в Україні методи Росія намагається застосовувати в Європі та США. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США у Києві Вільям Тейлор під час зустрічі у Дипломатичній академії при МЗС, передає кореспондент УНН.

"Те, що росіяни випробували в Україні, вони намагаються перенести та застосувати в Європі, Сполучених Штатах Америки. Один блискучий автор, історик Єльського університету зазначив, що якщо ми не зупинимо Кремль, то ми з вами на шляху до несвободи. І цей шлях не до свободи пролягає через Україну, Східну Європу, Західну Європу і аж до американського континенту", - сказав Тейлор.

Також, Тейлор зазначив, що всім відома тактика Росії, яка полягає в поширенні дезінформації, кібератаках, гібридній війні.
За його словами, Україна бореться проти російської агресії своїми вояками, санкціями та всім суспільством.

"Європейська спільнота та Канада баряться проти цієї агресії застосовуючи санкції і надаючи військову підготовку. США долучаються до цієї боротьби надаючи летальну зброю, санкції та проводячи військову підготовку. Тому що ми повинні припинити вбивства та відновити суверенітет України", - сказав він.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Роб Портман підтримав надання фінансової допомоги українській стороні з боку США.

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