Россия пытается применить в Европе и США испытанные методы против Украины - Тейлор

"То, что россияне испытали в Украине, они пытаются перенести и применить в Европе, Соединенных Штатах Америки. Один блестящий автор, историк Йельского университета отметил, что если мы не остановим Кремль, то мы с вами на пути к несвободе. И этот путь не к свободе лежит через Украину, Восточную Европу, Западную Европу и до американского континента", - сказал Тейлор.

Также, Тейлор отметил, что всем известная тактика России, которая заключается в распространении дезинформации, кибератаках, гибридной войне. По его словам, Украина борется против российской агрессии своими воинами, санкциями и всем обществом.

"Европейское сообщество и Канада медлят против этой агрессии, применяя санкции и предоставляя военную подготовку. США присоединяются к этой борьбе, предоставляя летальное оружие, санкции и проводя военную подготовку. Потому что мы должны прекратить убийства и восстановить суверенитет Украины", - сказал он.

Напомним, сенатор-республиканец Роб Портман поддержал предоставление финансовой помощи украинской стороне со стороны США.