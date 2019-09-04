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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104557 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118300 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109947 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116281 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Россия пытается применить в Европе и США испытанные методы против Украины - Тейлор

Россия пытается применить в Европе и США испытанные методы против Украины - Тейлор

Киев  •  УНН

 • 10912 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Испытанные в Украине методы Россия пытается применять в Европе и США. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор во время встречи в Дипломатической академии при МИД, передает корреспондент УНН.

"То, что россияне испытали в Украине, они пытаются перенести и применить в Европе, Соединенных Штатах Америки. Один блестящий автор, историк Йельского университета отметил, что если мы не остановим Кремль, то мы с вами на пути к несвободе. И этот путь не к свободе лежит через Украину, Восточную Европу, Западную Европу и до американского континента", - сказал Тейлор.

Также, Тейлор отметил, что всем известная тактика России, которая заключается в распространении дезинформации, кибератаках, гибридной войне.  По его словам, Украина борется против российской агрессии своими воинами, санкциями и всем обществом.

"Европейское сообщество и Канада медлят против этой агрессии, применяя санкции и предоставляя военную подготовку. США присоединяются к этой борьбе, предоставляя летальное оружие, санкции и проводя военную подготовку. Потому что мы должны прекратить убийства и восстановить суверенитет Украины", - сказал он.

Напомним, сенатор-республиканец Роб Портман поддержал предоставление финансовой помощи украинской стороне со стороны США.

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