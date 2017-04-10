Росавіація планує призупинити чартери до Туреччини - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Росавіація розіслала авіакомпаніям телеграму з попередженням про можливе припинення чартерних рейсів до Туреччини через складну внутрішньополітичну ситуацію в країні, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Причиною таких заходів за інформацією джерела ЗМІ називається “складна внутрішньополітична обстановка в країні”.
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У той же час начальник управління державних туристських проектів і безпеки туризму Ростуризму Світлана Сергєєва заявила, що відомство не має інформації про можливе припинення польотів.
За словами виконавчого директора Асоціації туроператорів Росії Майї Ломідзе, поки заборони на чартерні польоти до Туреччини немає.
“Ми може припустити, що мова йде про можливі попередженнях на випадок, якщо в зв’язку з політичними подіями в Туреччині 16 квітня ситуація там піде за негативним сценарієм, будуть якісь напруженості,” — додала вона.
Нагадаємо, це не перше рішення про припинення чартерних авіаперельотів між Росією та Туреччиною, так у жовтні 2015 року в результаті атаки турецьких ВПС був збитий російський бомбардувальник, після цього відносини двох країн різко погіршилися.
Росія ввела низку обмежувальних заходів щодо товарів і послуг з Туреччини, а також припинила чартерне авіасполучення.
У серпні 2016 року під час зустрічі турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана з президентом Росії Володимиром Путіним було прийнято рішення про відновлення двосторонніх відносин в колишньому обсязі.