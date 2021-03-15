Роман малолітніх блогерів могла продюсувати Москва: омбудсмен вже звернувся до правоохоронців

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба звернувся до міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та Кіберполіції через розповсюджену в соцмережах інформацію щодо “роман” 8-річної блогерки та її 13-річного хлопця, а також відповідний контент. Про це дитячий омбудсмен розповів у коментарі УНН.

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“Як тільки мені в суботу стало відомо, а мені повідомили, що такі матеріали є в соціальній мережі, я одразу звернувся до Міністерства внутрішніх справ, до Генеральної прокуратури, Кіберполіції щодо відповідного реагування на такі матеріали. Сьогодні я вже офіційно звернувся у правоохоронні органи і соціальні служби. Наразі всі ці факти з’ясовуються. Те, що зараз вдалось встановити – що є продюсерська компанія, яка знаходиться в Москві, яка по-суті веде цих дітей за допомогою їх батьків. Моя власна позиція – це неприпустимо”, - заявив дитячий омбудсмен.

Деталі

Кулеба заявив, що розповсюдження і виготовлення подібних матеріалів порушує права дітей і є шкідливим контентом як для самих “блогерів”, так і для інших неповнолітніх.

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Омбудсмен нагадав, що герої даної історії мають мільйонну аудиторію у соцмережах.

“Це може спонукати інших підлітків робити те ж саме… Це може спонукати маленьких дівчат і хлопчиків робити відеоконтент і фотографії такого характеру, які зображують певну сексуальну поведінку, і розповсюджувати, для того, щоб самоствердитись, отримати підтримку і схвалення таких як вони підлітків. Як на мене, це може спричинити збільшення кількості сексуального насильства у подальшому, а також випадків педофілії”, - наголосив уповноважений з прав дитини.

Він підкреслив, що держава, суспільство і ЗМІ мають категорично відреагувати на подібні випадки.

Контент, що розповсюджують згадані блогери, омбудсмен вважає таким, що є “на межі” - обурливий, але законних підстав цей контент заборонити або видалити немає.

“Як на мене, у випадку саме з цими дітьми хтось дуже гарно режисує, що можна показувати, а що – ні, що можна говорити, а чого не можна говорити, для того, щоб не потрапити під певні заборони тих самих соцмереж, які мають свої правила, а також під заборону законодавства у країні”, - додав він.

Історія малолітніх блогерів

Серед користувачів соцмереж викликала обурення оприлюднена цими вихідними інформація про “стосунки” дівчинки 8 років та її 13-річного хлопця. Занепокоїв українців не стільки факт “роману”, скільки контент, що публікували юні блогери – напівоголені фото дітей та їх поцілунки на камеру збирали тисячі лайків та переглядів.

У соцмережах обурені зокрема поведінкою матері дівчини, яка, за повідомленнями деяких користувачів, активно займається іміджем своєї дитини.

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