Рівень довіри Путіну в РФ впав нижче 40% – опитування

За результатами опитування, рівень довіри росіян президентові на вересень поточного року становив 39%, тоді як ще в червні 2018 року цей показник становив 48%. У листопаді минулого року Путіну довіряло 59%.

Після анексії українського Криму навесні 2014 року рівень довіри Путіну зріс до понад 80%.

Відзначимо, що дослідження громадської думки було проведено протягом 20-26 вересня 2018 року за репрезентативною всеросійською вибіркою в 1600 чоловік віком від 18 років в 136 населених пунктах методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, Державна Дума Росії в четвер прийняла в остаточному третьому читанні законопроект, який передбачає збільшення пенсійного віку на п'ять років.