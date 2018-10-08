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Рівень довіри Путіну в РФ впав нижче 40% – опитування

Рівень довіри Путіну в РФ впав нижче 40% – опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Доля росіян, які довіряють президенту країни Володимиру Путіну, становить 39%, що вдвічі менше, ніж одразу після анексії Криму весною 2014 року. Про це свідчать результати опитування, проведеного наприкінці вересня соціологічною службою “Левада-Центр”, передає УНН.

За результатами опитування, рівень довіри росіян президентові на вересень поточного року становив 39%, тоді як ще в червні 2018 року цей показник становив 48%. У листопаді минулого року Путіну довіряло 59%.

Після анексії українського Криму навесні 2014 року рівень довіри Путіну зріс до понад 80%.

Відзначимо, що дослідження громадської думки було проведено протягом 20-26 вересня 2018 року за репрезентативною всеросійською вибіркою в 1600 чоловік віком від 18 років в 136 населених пунктах методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, Державна Дума Росії в четвер прийняла в остаточному третьому читанні законопроект, який передбачає збільшення пенсійного віку на п'ять років.

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