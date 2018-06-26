РФ вдається до тортур щодо незаконно утримуваних і засуджених українців - МЗС

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 60202 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 122726 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 109140 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 141341 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 111743 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 123116 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 163142 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190324 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 299864 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167431 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
78 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

25 березня, 21:35 • 18561 перегляди
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 25478 перегляди
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 22304 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 20701 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 18411 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 10900 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 7800 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 141345 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 169667 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 299866 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 35419 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 54534 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 58873 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 56962 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 71107 перегляди
Актуальне
РФ вдається до тортур щодо незаконно утримуваних і засуджених українців - МЗС

РФ вдається до тортур щодо незаконно утримуваних і засуджених українців - МЗС

Київ • УНН

 • 7657 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Понад чотири роки поспіль Російська Федерація вдається до тортур, психологічного тиску щодо незаконно утримуваних і засуджених українських громадян. Про це йдеться у коментар МЗС України з нагоди відзначення Міжнародного дня підтримки жертв катувань, з посиланням на прес-службу міністерства передає УНН.

“26 червня Україна разом із міжнародним співтовариством відзначає Міжнародний день підтримки жертв катувань... Вже понад чотири роки поспіль Російська Федерація як держава-агресор щоденно чинить злочини проти громадян України — вдається до тортур, психологічного тиску щодо незаконно утримуваних і засуджених українських громадян як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях нашої держави”, — йдеться в заяві міністерства.

У МЗС додали, що регулярний моніторинг спеціалізованими міжнародними механізмами із дотриманням принципів безперешкодного доступу до всіх місць позбавлення волі і повної приватності співбесід з усіма затриманими на тимчасово окупованих територіях досі є неможливим та відкидається Росією та її окупаційною адміністрацією.

“Черговим свідченням цього став нещодавній візит Спеціального доповідача ООН з протидії катуванням Нільса Мельцера, якому РФ відмовила у допуску до місць утримання в окупованому Криму... Ситуація також ускладнена тим, що Російська Федерація на відміну від Україна не є стороною Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, а отже Підкомітет проти катувань не має можливості здійснювати моніторинг у Росії. Ця країна також майже припинила співпрацю з Спеціальними процедурами РПЛ, зокрема візит до РФ Спеціального доповідача ООН з протидії катуванням вже двічі було скасовано”, — констатували у МЗС

У міністерстві нагадали Російській Федерації, що вона є стороною Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та вимагає від Росії "виконувати свої міжнародні зобов’язання у повному обсязі”.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав європейських партнерів запровадити санкції проти представників Російської Федерації, які причетні до катувань громадян України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.66
Bitcoin
$87,485.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.65
Ethereum
$2,059.31