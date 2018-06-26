РФ вдається до тортур щодо незаконно утримуваних і засуджених українців - МЗС

“26 червня Україна разом із міжнародним співтовариством відзначає Міжнародний день підтримки жертв катувань... Вже понад чотири роки поспіль Російська Федерація як держава-агресор щоденно чинить злочини проти громадян України — вдається до тортур, психологічного тиску щодо незаконно утримуваних і засуджених українських громадян як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях нашої держави”, — йдеться в заяві міністерства.

У МЗС додали, що регулярний моніторинг спеціалізованими міжнародними механізмами із дотриманням принципів безперешкодного доступу до всіх місць позбавлення волі і повної приватності співбесід з усіма затриманими на тимчасово окупованих територіях досі є неможливим та відкидається Росією та її окупаційною адміністрацією.

“Черговим свідченням цього став нещодавній візит Спеціального доповідача ООН з протидії катуванням Нільса Мельцера, якому РФ відмовила у допуску до місць утримання в окупованому Криму... Ситуація також ускладнена тим, що Російська Федерація на відміну від Україна не є стороною Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, а отже Підкомітет проти катувань не має можливості здійснювати моніторинг у Росії. Ця країна також майже припинила співпрацю з Спеціальними процедурами РПЛ, зокрема візит до РФ Спеціального доповідача ООН з протидії катуванням вже двічі було скасовано”, — констатували у МЗС

У міністерстві нагадали Російській Федерації, що вона є стороною Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та вимагає від Росії "виконувати свої міжнародні зобов’язання у повному обсязі”.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав європейських партнерів запровадити санкції проти представників Російської Федерації, які причетні до катувань громадян України.