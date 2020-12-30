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Рейтинг Бойка виріс до 20% - він наздоганяє Зеленського - соціологи

Київ • УНН

 • 5637 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Якби президентські вибори відбулися сьогодні, до другого туру вийшли б чинний президент і лідер "Опозиційною платформи - За життя" Юрій Бойко, які значно випереджають конкурентів. Згідно з даними останнього опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), Володимира Зеленського в першому турі президентських виборів готові підтримати 27,7% виборців, що на 2,5% нижче показника першого туру виборів-2019, передає УНН.

Рейтинг Бойка виріс до 20% - він наздоганяє Зеленського - соціологи

За Юрія Бойка готові голосувати вже 20,8% українців. Причому його рейтинг, в порівнянні з першим туром президентських виборів 2019 року, виріс на 9,2%, що є кращим показником серед всіх українських політиків.

Решта політиків істотно відстають від пари лідерів. Третє місце в рейтингу займає лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко - 14,2% (мінус 1,75% в порівнянні з 2019 роком), четверте - Юлія Тимошенко - 7,3% (мінус 6,1%).

Опитування проводилося 17-23 грудня методом особистого інтерв'ю в усіх регіонах України, крім Криму та неконтрольованої частини Донбасу. Опитано 1200 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,9%.

Дані КМІС підтверджують і результати опитування Української соціологічної групи, згідно з якими лідерами президентських перегонів також є Володимир Зеленський (26,2%) і Юрій Бойко (22,3%). Екс-президент Петро Порошенко з рейтингом 14,6% замикає трійку лідерів.

Українські Національні Новини

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