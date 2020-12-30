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Рейтинг Бойко вырос до 20% - он догоняет Зеленского - социологи

Киев • УНН

 • 5637 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Если бы президентские выборы состоялись сегодня, во второй тур вышли бы действующий президент и лидер “Оппозиционной платформы — За жизнь” Юрий Бойко, которые значительно опережают конкурентов. Согласно данным последнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов готовы поддержать 27,7% избирателей, что на 2,5% ниже показателя первого тура выборов-2019, передает УНН.

Рейтинг Бойко вырос до 20% - он догоняет Зеленского - социологи

За Юрия Бойко готовы голосовать уже 20,8% украинцев. Причем его рейтинг, по сравнению с первым туром президентских выборов 2019 года, вырос на 9,2%, что является лучшим показателем среди всех украинских политиков.

Остальные политики существенно отстают от пары лидеров. Третье место в рейтинге занимает лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко — 14,2% (минус 1,75% по сравнению с 2019 годом), четвертое — Юлия Тимошенко — 7,3% (минус 6,1%).

Опрос проводился 17-23 декабря методом личного интервью во всех регионах Украины, кроме Крыма и неконтролируемой части Донбасса. Опрошено 1200 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.

Данные КМИС подтверждают и результаты опроса Украинской социологической группы, согласно которым лидерами президентской гонки также являются Владимир Зеленский (26,2%) и Юрий Бойко (22,3%). Экс-президент Петр Порошенко с рейтингом 14,6% замыкает тройку лидеров.

Украинские Национальные Новости

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