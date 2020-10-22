Рекордний приріст випaдків COVID-19 зареєстрували на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Близько 90 випадків коронавірусу підтвердили на Кіровоградщині за останню добу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко, передає УНН.
“Плюс 89 хворих на COVID-19 за цю добу. Найбільше випадків маємо в обласному центрі — 38, далі Олександрія — 21, решта — райони. У Кропивницькому двоє дітей захворіло, а також в Олександрійському районі та Добровеличківці”, — йдеться в повідомленні.
Так, з початку епідемії такої кількості нових випадків захворюваності за добу не реєстрували.
Андрій Назаренко додав, що сьогодні розпочинає свою роботу в обласній лікарні перша комунальна ПЛР-лабораторія.
Загалом в регіоні виявили 1 768 випадків COVID-19, 75 людей померли.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.