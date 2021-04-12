Разумков висловився про онлайн-голосування в Раді: порадив Кабміну покращувати власну роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Голосування у Верховній Раді має відбуватись згідно з існуючим в країні законодавством. Про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради, коментуючи ініціативу щодо розроблення додатку для голосування онлайн, передає кореспондент УНН.
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“У ЗМІ з’явилась інформація про плани Міністерства цифрової трансформації розробити додаток, який би дозволив забезпечити онлайн-голосування в стінах Верховної Ради. Хто як ставиться до цієї ініціативи — я знаю було багатою дискусій з різними фракціями, групами — хтось підтримує, хтось — не підтримує. Але, шановні колеги, я думаю, перш за все треба виходити з того законодавства, яке є”, — сказав Разумков.
Деталі
Зі слів голови ВР, як тільки, або якщо парламент прийме відповідні зміни, Рада обов’язково звернеться до профільного міністерства щодо пропозиції про розробку відповідного додатку, а “поки що варто було б сконцентрувати увагу на доопрацюванні тих додатків, які є сьогодні”.
“Перш за все, для того щоб поліпшити нашу роботу, потрібно перш за все поліпшити свою. Я думаю, питання не в додатках, а в тому, що Кабінету міністрів треба в першу чергу зконцентрувати увагу на поліпшенні життя наших громадян — в економічному, соціальному, медичному плані і багатьох інших”, — зазначив він.
“Щодо онлайн-голосування, я знаю що у нас відбуваються комітети, і на минулому тижні було декілька засідань комітетів, і, м’яко кажучи, не завжди вони проходять так, щоб нам було не соромно за нашу роботу”, — додав Разумков.
Що було раніше
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федорів повідомив, що уряд готовий розробити нову технологію для голосування у ВР.