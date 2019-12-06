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Разумков прокоментував падіння рейтингу нового парламенту

Разумков прокоментував падіння рейтингу нового парламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. На зниження схвалення діяльності парламенту серед українців впливають скандали та низка законопроектів, які не завжди однозначно сприймає суспільство. Про це голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів в інтерв’ю "Новое Время", передає УНН.

Так, за даними КМІС, наприкінці листопада понад половина українців не схвалювали роботу Ради. За місяць таких респондентів стало більше на 12%. Разумков коментуючи цю статистику розповів про декілька причин подібної тенденції.

"Є кілька моментів. По-перше, ті скандали, які були в Раді. Незалежно від того, в якій фракції це відбувалося (але особливо, коли це пов’язано із фракцією більшості), це негативно впливає на імідж будь-якого органу", - сказав Разумков.

За його словами, є низка законопроектів, які сьогодні знаходяться на розгляді парламенту, і які не завжди однозначно сприймає суспільство.

"Потрібно більше комунікувати з людьми, доносити позицію, пояснювати. У гонитві за результатом ми приділяли менше часу комунікації. Це теж правда. Коли ти не пояснюєш свою позицію, за тебе її починає пояснювати хтось інший", - пояснив Разумков.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування, роботою Верховної Ради України незадоволені 47% громадян. Зокрема, роботою Ради незадоволені 30% виборців партії "Слуга народу".

Також кількість симпатиків Зеленського, Гончарука та Разумкова зменшилась.

Українські Національні Новини

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