Разумков прокоментував падіння рейтингу нового парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. На зниження схвалення діяльності парламенту серед українців впливають скандали та низка законопроектів, які не завжди однозначно сприймає суспільство. Про це голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів в інтерв’ю "Новое Время", передає УНН.
Так, за даними КМІС, наприкінці листопада понад половина українців не схвалювали роботу Ради. За місяць таких респондентів стало більше на 12%. Разумков коментуючи цю статистику розповів про декілька причин подібної тенденції.
"Є кілька моментів. По-перше, ті скандали, які були в Раді. Незалежно від того, в якій фракції це відбувалося (але особливо, коли це пов’язано із фракцією більшості), це негативно впливає на імідж будь-якого органу", - сказав Разумков.
За його словами, є низка законопроектів, які сьогодні знаходяться на розгляді парламенту, і які не завжди однозначно сприймає суспільство.
"Потрібно більше комунікувати з людьми, доносити позицію, пояснювати. У гонитві за результатом ми приділяли менше часу комунікації. Це теж правда. Коли ти не пояснюєш свою позицію, за тебе її починає пояснювати хтось інший", - пояснив Разумков.
Нагадаємо, згідно з результатами опитування, роботою Верховної Ради України незадоволені 47% громадян. Зокрема, роботою Ради незадоволені 30% виборців партії "Слуга народу".
Також кількість симпатиків Зеленського, Гончарука та Разумкова зменшилась.