Ранок у столиці розпочався із заторів: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Станом на 8:15 п’ятниці, 19 березня, на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Дарницькому, Патона та Метро, ускладнено в напрямку правого берега.
На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, на проспекті Героїв Сталінграда, вулицях Богатирська, Олени Теліги, проспекті Степана Бандери.
Затори помітні на вулицях Юрія Ілленка, Січових Стрільців, Володимирському узвозі, проспекті Перемоги, проспекті Любомира Гузара, вулицях Вадима Гетьмана, Польова, Борщагівська, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Миколи Грінченка.
На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом.
Затори утворились на бульварі Перова, вулиці Миропільська, Центральна. Часткове ускладнення руху спостерігається Дніпровською набережною.
Доповнення
За прогнозами синоптиків, 19 березня по Києву мінлива хмарність. Місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 7-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.
У Київській області 19 березня мінлива хмарність. Місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 7-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.