Рада Європи у звіті вказала на основні проблеми українських інтернатів

КИЇВ. 14 січня. УНН. Комітет проти тортур Ради Європи рекомендує Україні пришвидшити процес деінституціоналізації у сфері соціального догляду та швидше закривати великі інтернати на користь менших за розміром, пише УНН з посиланням на звіт комітету РЄ після проведення інспекцій трьох психоневрологічних центрів у двох регіонах України навесні 2019 року.