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Рада Європи у звіті вказала на основні проблеми українських інтернатів

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Комітет проти тортур Ради Європи рекомендує Україні пришвидшити процес деінституціоналізації у сфері соціального догляду та швидше закривати великі інтернати на користь менших за розміром, пише УНН з посиланням на звіт комітету РЄ після проведення інспекцій трьох психоневрологічних центрів у двох регіонах України навесні 2019 року.

Експерти Ради Європи відвідали інтернати у Вікторівці Черкаської області, а також у Великорибальському та Барабої Одеської області.

У звіті Рада Європи назвала позитивними новий Закон про соціальні послуги та Національну стратегію реформування закладів охорони здоров’я до 2026 року, які мають на меті скорочення кількості психоневрологічних інтернатів — шляхом заміни існуючих установ великої місткості меншими. Проте, на думку комітету РЄ, процес все ще перебуває в початковому стані, не в останню чергу через брак відповідних фінансових ресурсів.

Представники РЄ закликали владу України активізувати свої зусилля у напрямку деінстітуціоналізації та розвитку соціальної допомоги в суспільстві. Такі заклади: мають складатися з невеликих групових житлових одиниць в громаді, в ідеалі в містах, де під рукою знаходяться всі відповідні об’єкти, а не з більших одиниць, розташованих на базі давно існуючих установ соціальної допомоги, що не дозволяє забезпечити належну соціальну реінтеграцію.

У тексті звіту також зазначено, що жителі інтернатів повинні мати можливість вимагати судового перегляду тривалості їх обмеження там з можливістю особисто пояснити свою ситуацію перед відповідною комісією.

Серед основних проблем названі: нестача персоналу і переповненість закладів, що закликають у РЄ терміново вирішити. Ключовим пріоритетом має стати регулярна, переважно щоденна присутність психіатра у закладі. Також — влада України повинна представити звіт щодо виконаних заходів до кінця лютого цього року.

Додамо, що у вересні 2018 року — РЄ також підготувала звіт про умови в українських в’язницях та психлікарнях.

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