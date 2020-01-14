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Совет Европы в отчете указал на основные проблемы украинских интернатов

Совет Европы в отчете указал на основные проблемы украинских интернатов

Киев  •  УНН

 • 13063 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Комитет против пыток Совета Европы рекомендует Украине ускорить процесс деинституционализации в сфере социального ухода и быстрее закрывать большие интернаты в пользу меньших по размеру, пишет УНН со ссылкой на отчет комитета СЕ после проведения инспекций трех психоневрологических центров в двух регионах Украины весной 2019 года.

Эксперты Совета Европы посетили интернаты в Викторовке Черкасской области, а также в Великорыбальском и Барабое Одесской области.

В отчете Совет Европы назвал положительными новый Закон о социальных услугах и Национальную стратегию реформирования учреждений здравоохранения до 2026 года, которые имеют целью сокращение количества психоневрологических интернатов — путем замены существующих учреждений большой вместимости меньше. Однако, по мнению комитета СЕ, процесс все еще находится в зачаточном состоянии, не в последнюю очередь из-за отсутствия соответствующих финансовых ресурсов.

Представители СЕ призвали власти Украины активизировать свои усилия по деинституционализации и развитию социальной помощи в обществе. Такие заведения: должны состоять из небольших групповых жилых единиц в общине, в идеале в городах, где под рукой находятся все соответствующие объекты, а не с больших единиц, расположенных на базе давно существующих учреждений социальной помощи, не позволяет обеспечить надлежащую социальную реинтеграцию.

В тексте отчета также отмечается, что жители интернатов должны иметь возможность требовать судебного пересмотра продолжительности их ограничения там с возможностью лично объяснить свою ситуацию перед соответствующей комиссией.

Среди основных проблем названы: нехватка персонала и переполненность учреждений, что призівают в СЕ срочно решить. Ключевым приоритетом должна стать регулярное, преимущественно ежедневное присутствие психиатра в учреждении. Также — власть Украины должна представить отчет о выполненных мероприятий до конца февраля этого года.

Добавим, что в сентябре 2018 года — СЕ также подготовил отчет об условиях в украинских тюрьмах и психбольницах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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