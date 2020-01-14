Рада попередньо внесла зміни до законодавства щодо доступності ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Парламентарі ухвалили за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я. Відповідне рішення підтримали 278 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 2538 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я передбачає забезпечення можливості здійснювати закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету із залученням Закупівельної організації.
Окрім того законопроект має на меті застосування прозорих закупівельних процедур та економії бюджетних коштів, що дозволить забезпечити пацієнтів України життєво необхідними, ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами та іншими медичними товарами, а також на виконання взятих Україною на себе міжнародних зобов’язань.
Нагадаємо, за словами Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука у наступному році фінансування державної програми “Доступні ліки” збільшать більш ніж втричі.