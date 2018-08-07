Рабинович рассказал о конкретном плане вывода страны из кризиса
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У партії "За життя" є конкретний план виведення України з кризи, якому немає альтернативи. Про це заявив лідер політичної сили і народний депутат Вадим Рабинович в ефірі телеканалу NewsOne.
"Чому іншого виходу у нас немає і чому" Українська мрія "потрібна вже сьогодні, а наш план повинен впроваджуватися негайно? Наведу кілька цифр: ВВП скоротився на 63,5% за чотири роки. Обсяг експорту за цей же період скоротився на 46,3%. Державний борг України при цьому виріс на 342%. Це катастрофа! Такого не траплялося навіть при найстрашніших війнах ", - вважає політик.
Народний депутат також додав, що тільки за останній місяць кошти, якими володіє Державне казначейство України (далі Казначейство - ред.), Скоротилися на 7,4 млрд гривень - до 1,9 млрд гривень. При цьому, за даними політика, торішні показники в цей же час були в 22 рази більше і становили 44 млрд гривень.
"Залишки коштів в Казначействі знизилися до рівня 2014 року. Як можна одночасно "сперти" золотовалютні резерви, все в Казначействі, підняти до неможливого ціни, скоротити зарплати, "вбити" пенсії? При цьому уряд щодня розповідає нам, що ми живемо все краще і краще ", - обурився нардеп.
На думку парламентарія, оновлення країни необхідно починати зі стабілізації економічної ситуації і реальної боротьби з корумпованими чиновниками.
"Ви самі бачите, у що перетворили країну? Наша програма - це те, що можна зробити відразу і швидко. Інших шляхів немає. Необхідно скоротити тарифи, знизити ціни і так далі. Людям не треба бути математиками надзвичайно, щоб зрозуміти, що ми пропонуємо зробити ", - зазначив Вадим Рабинович.
Нагадаємо, що раніше народний депутат представив програму своєї політичної партії "За життя" під назвою "Українська мрія", в якій містяться пропозиції щодо виведення України з економічної кризи.