Рабинович рассказал о конкретном плане вывода страны из кризиса

ukru
15:22 • 24200 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 42554 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 59546 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 59809 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 102347 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 148385 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 186699 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 272665 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166730 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142263 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.1 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 55140 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 111246 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 93710 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 78438 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 70328 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 59550 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 140989 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 272665 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 205649 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 234311 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 10931 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 26942 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 29239 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 32770 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 55159 перегляди
Актуальне
Рабинович рассказал о конкретном плане вывода страны из кризиса

Рабинович рассказал о конкретном плане вывода страны из кризиса

Київ • УНН

 • 3719 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. У партії "За життя" є конкретний план виведення України з кризи, якому немає альтернативи. Про це заявив лідер політичної сили і народний депутат Вадим Рабинович в ефірі телеканалу NewsOne.

"Чому іншого виходу у нас немає і чому" Українська мрія "потрібна вже сьогодні, а наш план повинен впроваджуватися негайно? Наведу кілька цифр: ВВП скоротився на 63,5% за чотири роки. Обсяг експорту за цей же період скоротився на 46,3%. Державний борг України при цьому виріс на 342%. Це катастрофа! Такого не траплялося навіть при найстрашніших війнах ", - вважає політик.

Народний депутат також додав, що тільки за останній місяць кошти, якими володіє Державне казначейство України (далі Казначейство - ред.), Скоротилися на 7,4 млрд гривень - до 1,9 млрд гривень. При цьому, за даними політика, торішні показники в цей же час були в 22 рази більше і становили 44 млрд гривень.

"Залишки коштів в Казначействі знизилися до рівня 2014 року. Як можна одночасно "сперти" золотовалютні резерви, все в Казначействі, підняти до неможливого ціни, скоротити зарплати, "вбити" пенсії? При цьому уряд щодня розповідає нам, що ми живемо все краще і краще ", - обурився нардеп.

На думку парламентарія, оновлення країни необхідно починати зі стабілізації економічної ситуації і реальної боротьби з корумпованими чиновниками.

"Ви самі бачите, у що перетворили країну? Наша програма - це те, що можна зробити відразу і швидко. Інших шляхів немає. Необхідно скоротити тарифи, знизити ціни і так далі. Людям не треба бути математиками надзвичайно, щоб зрозуміти, що ми пропонуємо зробити ", - зазначив Вадим Рабинович.

Нагадаємо, що раніше народний депутат представив програму своєї політичної партії "За життя" під назвою "Українська мрія", в якій містяться пропозиції щодо виведення України з економічної кризи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.49
Brent
$72.35
Bitcoin
$87,843.80
S&P 500
$5,770.56
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,055.26
Ethereum
$2,067.69