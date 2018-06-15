Рабинович: мы возродим экономический потенциал Украины и вытащим страну из пропасти

"Станом на 1991 рік Україна була найбагатшою з усіх радянських республік з найбільшим економічним і науковим потенціалом, у нас були найкращі стартові позиції. Сьогодні нашу країну за економічними показниками обійшли не тільки Росія, Білорусь і Казахстан, більший економічний приріст показує Киргизстан, Молдова, Узбекистан та інші. Що трапилося? Люди не змінилися, змінилася влада, яка, діючи виключно в інтересах зарубіжних кураторів, прирікає власний народ на злидні! Але у нас є рецепт оздоровлення країни, який не пов'язаний з якою-небудь прізвищем - просто не потрібно голосувати за людей, які вже були при владі. Це відповідь на всі питання! Голосувати треба за кого завгодно, тільки не за тих, хто вже обікрав країну, - вони в цьому своєму крадіжці зупинитися вже не можуть ", - констатував народний депутат.

На його думку, всі роки незалежності України цілеспрямовано нищила корумпована і злодійкувата влада.

"За роки незалежності наші керівники вбили Чорноморське пароплавство, кількість наукових кадрів скоротилося в шість разів, сьогодні ми майже не випускаємо автомобілі, трактори і літаки, падіння українського ВВП побило всі рекорди! 26 років країну цілеспрямовано нищила жадібна влада - при цьому її представники приходять на ефіри і кажуть, що ні копійки не крали з бюджету! Як же виходить так, що ніхто не крав, а вкрадено все? "- задався питанням парламентарій.

Лідер партії "За життя" підкреслив, що ніколи не перебував ні в яких партіях, а також поділився своїми планами по оновленню політичної еліти.

"Наша політична сила вже працює над оновленням влади. Я подав до Верховної Ради законопроект, виходячи з якого держустанови зобов'язуються укомплектовувати свій штат не менше 30% людьми віком до 30 років. Більш того, спільно з телеканалом "112 Україна" ми знімаємо проект "Кандидат", де простий хлопець або дівчина з глибинки можуть показати себе - і пройти в парламент разом з партією "За життя". Таким чином ми показуємо, що проводимо в парламент не "кума-свата", а талановиту молодь, яка знає, як змінити країну! "- розповів Вадим Рабинович.

Політик також заявив, що готує велику телепрезентацій проекту "Кандидат" з елементами інтерактиву, де люди самі назвуть п'ять головних проблем України і виберуть найбільш ефективних менеджерів, які ці проблеми в змозі вирішити. За словами лідера партії "За життя", саме цих управлінців включать в партійний список його політсили.

"Не можна довіряти людині, яка чверть століття грабував твій народ, а потім пообіцяв, що більше цього робити не буде. Це ж очевидно! Раби не шукають свободу, а порівнюють господарів. Ми не такі! Ми відродимо величезний економічний потенціал України, витягнемо країну з прірви і повернемо її народу. Тому - не панікувати, а об'єднуватися і голосувати "За життя". І тоді ми разом переможемо, побудуємо в Україні свою "Швейцарію", справжню Європу з сильною економікою і багатими людьми! "- резюмував народний обранець.