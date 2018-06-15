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Пєсков відреагував на повідомлення про слова Трампа про "російський" Крим

Київ • УНН

 • 22206 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на інформацію ЗМІ про заяви президента США Дональда Трампа щодо Криму, зазначивши, що судити про достовірність цих публікацій важко, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Така кількість брехливих новин, що я не став би ніяк коментувати, тому що ми не знаємо, наскільки вони достовірні. Ні ми, ні ви не були присутні на цих закритих зустрічах "Великої сімки", і ми не можемо судити про ступінь достовірності цих новин", - заявив він журналістам, відповідаючи на прохання прокоментувати повідомлення ЗМІ про заяву Трампа лідерам G7, що "Крим є російським".

Білий дім відмовився коментувати інформацію про слова Трампа про "російський Крим".

МЗС України, говорячи про нібито висловлювання Трампа щодо Криму, заявила, що "ми не реагуємо на плітки".

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