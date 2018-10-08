Путін звільнив спецпредставника щодо торгівлі з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Президент РФ Володимир Путін підписав указ про звільнення з посади спеціального представника президента з розвитку торгово-економічних відносин з Україною Дмитра Ліванова. Відповідний документ від 5 жовтня опубліковано на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає УНН.
"Звільнити Дмитра Ліванова з посади спеціального представника президента РФ з розвитку торгово-економічних відносин з Україною", - йдеться в указі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна скоротила експорт товарів в РФ
Ліванова призначили на посаду спецпредставника з розвитку торгово-економічних відносин з Україною у серпні 2016 року. Раніше посаду спецпредставника голови РФ з торгово-економічних зв'язків з Україною займав Михайло Зурабов.