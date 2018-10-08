Путін звільнив спецпредставника щодо торгівлі з Україною

"Звільнити Дмитра Ліванова з посади спеціального представника президента РФ з розвитку торгово-економічних відносин з Україною", - йдеться в указі.

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Ліванова призначили на посаду спецпредставника з розвитку торгово-економічних відносин з Україною у серпні 2016 року. Раніше посаду спецпредставника голови РФ з торгово-економічних зв'язків з Україною займав Михайло Зурабов.