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"ПСЖ" орендував найдорожчого футболіста "Інтера"

"ПСЖ" орендував найдорожчого футболіста "Інтера"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Чинний чемпіон Франції "ПСЖ" оголосив про перехід в команду аргентинського форварда "Інтера" Мауро Ікарді, інформує УНН з посиланням на сайт парижан.

26-річний нападник продовжив контракт з міланською командою до 2022 року і одночасно пішов в річну оренду в "ПСЖ". Також у французів буде право повноцінного викупу футболіста за 70 млн. євро.

У новому клубі аргентинець, трансферна вартість якого сягає 80 млн. євро (був найдорожчим в "Інтері") виступатиме під 18-м номером.

Відзначимо, що Ікарді виступав за "Інтер" з 2013 року і встиг виступити в 188 матчах за "нерадзуррі", і забити 111 м'ячів.

Додамо, у стані парижан вже є плеяда зіркових нападників: Неймар, Мбаппе і Кавані.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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