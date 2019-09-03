"ПСЖ" орендував найдорожчого футболіста "Інтера"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Чинний чемпіон Франції "ПСЖ" оголосив про перехід в команду аргентинського форварда "Інтера" Мауро Ікарді, інформує УНН з посиланням на сайт парижан.
26-річний нападник продовжив контракт з міланською командою до 2022 року і одночасно пішов в річну оренду в "ПСЖ". Також у французів буде право повноцінного викупу футболіста за 70 млн. євро.
У новому клубі аргентинець, трансферна вартість якого сягає 80 млн. євро (був найдорожчим в "Інтері") виступатиме під 18-м номером.
Відзначимо, що Ікарді виступав за "Інтер" з 2013 року і встиг виступити в 188 матчах за "нерадзуррі", і забити 111 м'ячів.
Додамо, у стані парижан вже є плеяда зіркових нападників: Неймар, Мбаппе і Кавані.