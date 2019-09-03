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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 11928 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114104 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124910 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116328 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121945 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126344 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151508 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150840 просмотра

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"ПСЖ" арендовал самого дорогого футболиста "Интера"

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Действующий чемпион Франции "ПСЖ" объявил о переходе в команду аргентинского форварда "Интера" Мауро Икарди, информирует УНН со ссылкой на сайт парижан.

26-летний нападающий продлил контракт с миланской командой до 2022 года и одновременно пошел в годичную аренду в "ПСЖ". Также у французов будет право полноценного выкупа футболиста за 70 млн. евро.

В новом клубе аргентинец, трансферная стоимость которого достигает 80 млн. евро (был самым дорогим в "Интере") будет выступать под 18-м номером.

Отметим, что Икарди выступал за "Интер" с 2013 года и успел выступить в 188 матчах за "нерадзурри", и забить 111 мячей.

Добавим, в составе парижан уже есть плеяда звездных нападающих: Неймар, Мбаппе и Кавани.

Украинские Национальные Новости

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