"ПСЖ" арендовал самого дорогого футболиста "Интера"

26-летний нападающий продлил контракт с миланской командой до 2022 года и одновременно пошел в годичную аренду в "ПСЖ". Также у французов будет право полноценного выкупа футболиста за 70 млн. евро.

В новом клубе аргентинец, трансферная стоимость которого достигает 80 млн. евро (был самым дорогим в "Интере") будет выступать под 18-м номером.

Отметим, что Икарди выступал за "Интер" с 2013 года и успел выступить в 188 матчах за "нерадзурри", и забить 111 мячей.

Добавим, в составе парижан уже есть плеяда звездных нападающих: Неймар, Мбаппе и Кавани.