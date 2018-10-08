Прокурора ГПУ, якого піймали на хабарі, відправили під домашній арешт

Як повідомили у відомстві, таке рішення ухвалив 6 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом’янського районного суду міста Києва. Детективи НАБУ за погодженням з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотали про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

За даними НАБУ, під час слідства з’ясувалося, що посадовець ГПУ, старший прокурор групи прокурорів в одному з кримінальних проваджень, вимагав 20 тис. дол. США за укладення угоди про визнання винуватості з двома особами. В обмін на гроші він обіцяв звільнення від відбування покарання з випробуванням. У разі відмови від “пропозиції” старший групи прокурорів погрожував підозрюваним покаранням у вигляді позбавлення волі на строк 11-12 років.

За умовами “угоди”, 20 тис. дол. старшому групи прокурорів мали бути сплачені двома траншами. Перший — 15 тис. дол. — як завдаток, решта (5 тис. дол.) — перед скеруванням до суду укладених між ним як прокурором у кримінальному провадженні та підозрюваними угод про визнання винуватості.

Як зазначили в прес-службі, посадовця ГПУ викрили під час отримання перших 15 тис. дол. та затримали 5 жовтня 2018 року.

6 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили прокурору ГПУ про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою”).

Нагадаємо, 5 жовтня Національне антикорупційне бюро України разом з Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури викрили на отриманні 15 тис. дол. хабара старшого прокурора ГПУ.