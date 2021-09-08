Професійній військовій освіті бути - нардеп Ірина Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Народний депутат України Ірина Верещук ініціювала законопроект № 5641 “Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки”. Законопроект було ухвалено за основу на пленарному засіданні ВРУ 7 вересня. “За” проголосували 331 депутат, повідомляє УНН.
Цитата:
"Питанням військової освіти ми займаємося ще з січня 2021 року. Ця тема є однією з важливих у підкомітеті з держбезпеки та оборони, який я очолюю. Зроблено великий обсяг роботи разом з колегами-депутатами, експертами, представниками Міноборони, Міносвіти та інших відомств. Особливу подяку хочу висловити Мірненку Володимиру Івановичу, керівнику департаменту військової освіти та науки Міноборони",- зазначила Ірина Верещук.
Деталі
Одразу після голосування УНН вдалося отримати коментар телефоном “з перших вуст”:
— До яких саме Законів України пропонується внести зміни?
— До трьох законів: “Про освіту”, “Про вищу освіту” та “Про наукову і науково-технічну діяльність”.
— Якщо говорити простими словами, що це нам дасть?
— Це підвищить якість підготовки військових кадрів.
— За рахунок чого?
— В першу чергу, за рахунок того, що керівний та науково-педагогічний склад відповідних військових учбових закладів буде комплектуватися військовослужбовцями з досвідом військової служби та бойовим досвідом. По-друге, зміст освітніх програм та перелік спеціалізацій формуватиметься у відповідності з реальними потребами Збройних сил. І третє — розширюються вимоги до відбору та підготовки наукових кадрів.
— Назвіть, будь ласка, головні новації Вашого законопроекту.
— Вперше введено поняття “професійна військова освіта” в Закон “Про освіту”. І Україна нарешті отримає стандартизовані з НАТО рівні військової освіти, розповіла народний депутат.
Основні військові навчальні заклади, яких стосуються законодавчі зміни, це:
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- Національний університет оборони України імені Івана Черняховського;
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- Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого;
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- Українська військово-медична академія;
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- Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
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- Військова академія;
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- Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”;
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- Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова;
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- Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
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- Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
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- Київський військовий ліцей імені Івана Богуна;
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- Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
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- Інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”;
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- Військово-морський ліцей імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного;
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- Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені героїв Крут;
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- Воєнно-дипломатична академія імені Е. Березняка;
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- Національний університет цивільного захисту України;
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- Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
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- Національна академія Національної гвардії України;
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- Національна академія Служби безпеки України;
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- Академія Державної пенітенціарної служби України;
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- Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;
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- Інститут служби зовнішньої розвідки України.
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