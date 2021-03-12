Прихильниця незалежності Каталонії очолила парламент регіону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Прихильниця партії “Разом за Каталонію”, яка виступає за незалежність регіону, Лаура Боррас обрана новим спікером парламенту автономного співтовариства. Про це було оголошено за підсумками голосування, що відбулося в п’ятницю, пише УНН з посиланням на місцеве видання La Vanguardia.
Деталі
Боррас заручилася підтримкою 64 парламентарів. Каталонський законодавчий орган зібрався на установче засідання за підсумками позачергових виборів, які відбулися 14 лютого. За їхніми підсумками перемога за кількістю голосів дісталася соцпартії, що підтримує єдність Іспанії. Проте трьом сепаратистським політичним силам спільно вдалося отримати більшість крісел в регіональному парламенті.
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Йдеться про партії “Ліві республіканці Каталонії” (33 крісла в 135-містному парламенті), “Разом за Каталонію” (32 крісла) і “Кандидати за народну єдність” (дев’ять крісел). Головою “Лівих республіканців Каталонії” є Оріол Жункерас — колишній заступник голови уряду регіону, засуджений до 13 років позбавлення волі за організацію незаконного сепаратистського плебісциту 2017 року. Прихильником “Разом за Каталонію” є екслідер регіону Карлес Пучдемон, який втік від іспанського правосуддя після референдуму про незалежність.
Очікується, що в найближчі тижні за підтримки цих партій на пост глави уряду автономії може бути затверджений кандидат від “Лівих республіканців Каталонії” Пере Арагонес.
Довідка
50-річна Боррас з 2013 до 2018 року була директором Інституту каталонської писемності. Деякий час Боррас займала пост глави департаменту з питань культури при уряді регіону, а також була депутатом іспанського Конгресу (нижня палата парламенту).
Декілька років тому в Іспанії було заведено розслідування, пов’язане з можливими порушеннями при присудженні контрактів під час перебування Боррас на чолі Інституту каталонської писемності. У разі, якщо вона буде визнана винною, їй загрожує позбавлення права займати державні посади. В такому випадку Боррас може втратити посаду спікера парламенту Каталонії.