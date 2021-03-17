Президенту доповіли про корупцію глави "Укрзалізниці" Жмака

Цитата

“Президенту передали “папку” на Жмака, після чого він сказав, що потрібно “звільнити цього корупціонера”, — повідомляє співрозмовник.

Деталі

Співрозмовник також підтвердив, що досконально вивчити діяльність менеджменту Володимира Жмака доручено і спеціальній Тимчасової слідчої комісії ВР, яка повинна була “допитати” 18 березня главу “УЗ”, але той різко захворів на COVID-19. Пославшись на лікарняний, Жмак також уникнув засідання Наглядової ради “УЗ” за оцінкою його компетентності та відповідності займаній посаді 15 березня. У зв’язку з чим з’явилися сумніви в автентичності довідки Жмака.

Сьогодні на Кабміні планується розглянути питання звільнення Жмака, але результат засідання ніхто не знає, оскільки до кінця не зрозуміло як поведе себе прем’єр-міністр Денис Шмигаль, якого прийнято вважати “афільованим з бізнесменом Рінатом Ахметовим, якому Жмак влаштував „теплу ванну“ в Укрзалізниці”, додав співрозмовник агентства.

Доповнення

Напередодні засідання Наглядової ради “УЗ” 15 березня з питання компетентності Жмака Сергій Лещенко заявив, що збитки “Укрзалізниці” безпосередньо пов’язані з доходами Ахметова.