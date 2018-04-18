Президент вчора обговорив з міністрами кадрові питання в уряді
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко вчора провів зустріч з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністрами. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
За інформацією співрозмовника агентства, вчора була зустріч з Прем’єром, а також членами уряду. Цю інформацію УНН підтвердили відразу три джерела.
Як розповіли співрозмовники, піднімалися кадрові питання в уряді, а також питання виборів. Однак, які саме піднімалися кадрові питання, на жаль, агентству не вдалося з’ясувати.
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Раніше обізнане джерело в Верховній Раді України повідомило, що в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун та міністра освіти Лілію Гриневич можуть відправити у відставку, якщо буде знайдено механізм запуску дочасних парламентських виборів.
Крім того, політолог Вадим Карасьов прогнозував, що у першій половині 2018 року в уряді можуть відбутися серйозні кадрові чистки.