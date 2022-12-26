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Президент Чехії прогнозує відхід росії з України

Президент Чехії прогнозує відхід росії з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан закликав до подальшої підтримки України, зокрема військової, стверджуючи, що росії, зрештою, доведеться покинути Україну. Про це УНН пише посилаючись на агентство dpa.

Цитата

"Я переконаний, що тиск вільних країн рано чи пізно змусить росію залишити територію України", - заявив Земан у своєму традиційному різдвяному телезверненні.

Деталі

Він сказав, що завжди виступав за правильні економічні відносини між його країною та росією, особливо через її важливі постачання енергоресурсів.

Однак тепер безпека світу, а отже, і Чеської Республіки опинилася під загрозою, зазначив він. У таких ситуаціях економічні інтереси мали поступитися місцем інтересам безпеки.

Додамо

До нападу росії на Україну Земан вважався супротивником жорстких санкцій ЄС проти росії. Тому його часто критикували як проросійського політика.

Різдвяне звернення цього року було останнім для Земана на посаді глави держави. Після двох термінів перебування на посаді він більше не може балотуватись на третій термін на виборах 13 та 14 січня.

Українські Національні Новини

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