Прем'єр Канади вибачився за фотографію з чорним гримом на обличчі після звинувачень у расизмі

“У 2001 році на одній з вечірок я був одягнений в костюм Аладдіна, на обличчі у мене був макіяж. Я глибоко шкодую про це, я повинен був тоді добре подумати, — сказав він. — Я прошу у канадців за це вибачення”. Трюдо додав, що 18 років тому не думав, що такий костюм можна буде пов’язати з расизмом. “Тепер я розумію, що це не так”, — сказав він. Глава уряду також підкреслив, що “все життя боровся з расизмом і був прихильником толерантності”.

У середу журнал Time в своєму Twitter опублікував чорно-білу фотографію 2001 року, на якій Трюдо стоїть в оточенні чотирьох жінок. На його голові білий тюрбан, а на обличчя накладений чорний грим. Знімок був зроблений на закритій вечірці під назвою “Арабська ніч” в канадській приватній школі, де на той момент викладав Трюдо.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada’s Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF

— TIME (@TIME) September 18, 2019

Пізніше лідер опозиційної Нової демократичної партії Канади Джагмен Сінгх, який є послідовником релігійної течії сикхизм і сам носить тюрбан, звинуватив прем’єр-міністра в расизмі.

“(Дане фото) — це висміювання когось за те, як він живе, — сказав Сінгх. — Я думаю, що він (Трюдо) повинен відповісти на питання, чому він це зробив, про що говорить ця (його витівка), що він думає про людей, які тільки через те, ким вони є, через колір своєї шкіри, стикаються з проблемами в житті”. “Расизм реальний, — заявив опозиціонер в середу в ефірі національного телеканалу CBC. — Я відчув це на собі, і він (прем’єр-міністр) повинен відповісти на ці питання”.

Слід зазначити, що у Канаді наразі йде передвиборна кампанія. Парламентські вибори заплановані на 21 жовтня.

