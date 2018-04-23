Посол США в Україні: з 2014 року США надали Україні майже 1 млрд доларів на безпекову допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Із 2014 року США надали Україні майже 1 мільярд доларів на безпекову допомогу. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” заявила посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович, передає УНН.
Відповідаючи на питання, коли настане день, коли Україна отримає оборонну зброю від США, Йованович відповіла: “Нічого нового про це сказати не можу. Ви знаєте, очевидно, що це не така інформація, про яку ми публічно говоримо”.
Посол підкреслила: “Важливо зазначити, що з 2014 року США надали Україні майже один мільярд доларів на безпекову допомогу. Це, звичайно, включає обладнання, і ми часто зосереджуємося на цьому, і я думаю, що ми надаємо багато важливого обладнання, включно з приладами нічного бачення, радарами і так далі, які не лише покращують можливості, але також рятують життя українців”.
“Але найважливішою інвестицією, на думку наших і ваших генералів, є навчання, які проводять для українців не лише американці, але й інші союзники НАТО. Попри те, що основні заслуги належать саме українським солдатам, які були настільки сміливими та захищали Україну на фронті, та я думаю, що навчання допомогли посилити їхні можливості. І я знаю, що наші солдати вражені тим, як Україна змінилася”, — додала Йованович.
Як повідомляв УНН, американська дипломатія всіляко допомагає встановити мир в Україні, зокрема через представника США з питань України Курта Волкера і тепер чекає на відповідь Кремля, розповіла посол США в Україні Марі Йованович.