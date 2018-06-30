Посол США в Естонії подав у відставку через висловлювання Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Посол США в Естонії Джеймс Мелвілл-молодший, який протягом останніх трьох років очолював американську дипломатичну місію в прибалтійській республіці, подав у відставку через невдоволення висловлюваннями президента Дональда Трампа про союзників Вашингтона в Європі. Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на публікацію посла в Facebook, яку він поширив тільки серед друзів (виданню вдалося отримати доступ до посту), повідомляє УНН.
“ДНК співробітника зовнішньополітичної служби запрограмовано на підтримку політики, і ми з самого початку вчимося тому, що якщо коли-небудь настане такий момент, коли ви більше не зможете це робити, ... потрібно йти у відставку. Я служив шести президентам і 11 держсекретарям, я ніколи не думав, що це мене наздожене”, — написав дипломат.
“Для президента говорить, що Євросоюз „був створений, щоб використовувати США, нападати на нашу скарбничку“, або що „НАТО теж погана, як NAFTA“, не тільки невірно фактично, а й доводить мені, що прийшов час йти”, — підкреслив Мелвілл.
Американський посол додав, що залишить свій пост “охоче і з глибокою вдячністю”. Останнім робочим днем Мелвілла буде 29 липня. Адміністрація США, зазначає видання, поки що не знайшло йому заміну.
Держдепартамент офіційно не прокоментував відставку свого посла в Естонії. Один з високопоставлених співрозмовників видання в зовнішньополітичному відомстві зазначив: “Це багато значить, коли той, хто домігся всього в своїй кар’єрі, каже: „Я не можу робити це більше“. Я просто намагаюся зрозуміти, хто наступний”.
Видання додає, що цей пост американського посла здивував кількох чиновників Держдепартаменту, які співпрацювали з Мелвіллом і описували його як “неперевершеного професіонала”.
Як повідомляв УНН, Пентагон розглядає можливість передислокації своїх військ з Німеччини.