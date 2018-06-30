Посол США в Естонії подав у відставку через висловлювання Трампа

КИЇВ. 30 червня. УНН. Посол США в Естонії Джеймс Мелвілл-молодший, який протягом останніх трьох років очолював американську дипломатичну місію в прибалтійській республіці, подав у відставку через невдоволення висловлюваннями президента Дональда Трампа про союзників Вашингтона в Європі. Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на публікацію посла в Facebook, яку він поширив тільки серед друзів (виданню вдалося отримати доступ до посту), повідомляє УНН.