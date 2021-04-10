Посли G7 нагадали Шмигалю про важливість виконання умов за програмою МВФ

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Посли “Групи семи” під час зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалемь наголосили на важливості виконання Україною умов програми stand-by Міжнародного валютного фонду та макрофінансової допомоги ЄС. Про це йдеться в повідомленні послів у Twitter, передає УНН.

Цитата

“Учора посли G7 зустрілися з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем для обговорення широкого кола питань. Вони підтвердили свою підтримку зусиль України з втілення реформ і наголосили на важливості виконання умов програми stand-by МВФ та макрофінансової допомоги ЄС”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що посли також визнали щоденні виклики боротьби з пандемією COVID-19.

Вони обговорили хід реформ і важливість ефективного управління у військово-промисловому комплексі й інших галузях економіки України.

“Вони також заохотили Україну робити подальший внесок у глобальні зусилля з протидії зміні клімату”, — йдеться в повідомленні.

Щ обуло раніше

13 лютого поточного року постійний представник Міжнародного Валютного Фонду Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ завершила роботу в Україні. Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес.

Із його заяви можна зрозуміти, що більшого прогресу чекають щодо посилення управління Національним Банком; поліпшення законодавчого та регулятивного підгрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення; заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту у середньостроковій перспективі; законодавчих ініціативах щодо відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства, а також у секторі енергетики.

У свою чергу, в Офісі Президента та в уряді новину від МВФ прокоментували лише за декілька годин і доволі стримано, заявивши про “конструктивну співпрацю”.

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