Португальський дует визнано найкращим футболістом та тренером місяця в АПЛ

Найкращим серед гравців визнано португальського хавбека “Манчестер Юнайтед” Бруну Фернандеша.

На приз також претендували захисники Бен Чілуелл (“Челсі”, 1 гол в 3 матчах) і Анджело Огбонна (“Вест Хем”, 1 гол в 3 матчах), півзахисники П’єр-Еміль Хейбьерг (“Тоттенхем”), Джеймс Уорд-Проуз (“Саутгемптон”, 3 голи, 2 ассисти в 4 матчах) і Джек Гріліш (“Астон Вілла”, 2 голи і 2 ассисти в 4 матчах).

Зауважимо, що звання найкращого тренера отримав коуч “Тоттенхема” — португалець Жозе Моурінью. У листопаді підопічні Моурінью зіграли в чемпіонаті Англії чотири матчі, в яких здобули три перемоги і один раз зіграли внічию.