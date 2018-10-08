Президент вручив посвідчення новообраним членам ЦВК

"Почати свій виступ мені хотілося б зі слова "нарешті". Нарешті Верховна Рада продемонструвала абсолютно ефективну працездатність і разом з прийняттям надзвичайно важливого для наших переговорів в рамках Мінського процесу(…), після більше року очікування парламент прийняв дуже мудре рішення і проголосував за достойних членів Центральної виборчої комісії", - зазначив голова держави.

З рук Президента посвідчення отримали: голова ЦВК Тетяна Сліпачук, заступник голови Олег Конопольський, заступник голови Євген Радченко, секретар Наталя Бернацька, а також члени ЦВК: Алла Басалаєва, Михайло Вербенський, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Ольга Желтова, Світлана Кустова, Ольга Лотюк, Віталій Плукар, Леонтій Шипілов, Тетяна Юзькова.

Нагадаємо, 5 жовтня новообрані члени Центральної виборчої комісії склали присягу під час засідання Верховної Ради України.

20 вересня Верховна Рада проголосувала за новий склад Центрвиборчкому.