Порошенко розповів, коли подасть кандидатуру 17-го члена ЦВК

“Зараз ЦВК сформована з 16 членів, залишається одна вакансія. Я як Президент міг би провести необхідні консультації з фракцією, яка не надала свої пропозиції станом на зараз кандидатур членів ЦВК, і після проведення консультацій я готовий внести і цю кандидатуру в парламент для того, щоб забезпечити представлення всіх фракцій, на чому дуже наголошувала фракція опозиції, шукаючи чорну кішку в чорній кімнаті тоді, коли її там не було”, — зазначив глава держави.

За його словами, доукомплектація ЦВК надзвичайно важливе і нагальне питання наразі, оскільки країна вже вступила у виборчий цикл. Як нагадав П.Порошенко, у березні 2019 року в Україні відбудуться президентські вибори, в жовтні 2019 — парламентські, а 2020-го країну чекають місцеві вибори.

На його думку, наступні вибори будуть “тримати високу планку” забезпечення прозорості виборчого процесу.

Нагадаємо, 5 жовтня новообрані члени Центральної виборчої комісії склали присягу під час засідання Верховної Ради України.

20 вересня Верховна Рада проголосувала за новий склад Центрвиборчкому.