Помер нобелівський лауреат та "батько євро" Роберт Манделл

Деталі

За даними Forbes, лауреат Нобелівської премії-1999 помер 4 квітня в італійській Тоскані, де проживав останні роки разом з родиною.

Манделл народився в 1932 році в місті Кінгстон в Онтаріо, ступінь бакалавра економіки отримав в університеті Британської Колумбії у Ванкувері, магістра — у Вашингтонському університеті Сіетла, а доктора — в MIT. Крім того, мав дипломом юриста Університету Ватерлоо, навчався в Лондонській школі економіки.

Вченого вважають ідейним і інтелектуальним натхненником створення єдиної валюти для Європи. Починаючи з 1960-х років він підтримував ідею загальноєвропейського економічного і валютного союзу і розробив теоретичну основу для введення євро.

У 1999 році Манделл отримав Нобелівську премію з економіки “за аналіз грошової і фіскальної політики в рамках різних режимів валютного курсу, а також за аналіз оптимальних валютних зон”.

Премія стала результатом багаторічної роботи вченого над створенням ідеальної моделі відкритої економіки для малих країн. Манделл почав збирати матеріал для неї ще під час роботи в Міжнародному валютному фонді в 1960-х. Разом з економістом Маркусом Флемінгом вони створили теоретичну основу неолібералізму як економічної моделі (модель Манделла — Флемінга).