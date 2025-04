Помер колишній наставник "Ліверпуля" Жерар Ульє

У неділю Ульє був виписаний з лікарні і повернувся додому після проведеної три тижні тому операції на аорті.

У жовтні 2001 року Ульє, який очолював тоді англійський “Ліверпуль”, відчув себе погано під час перерви матчу чемпіонату країни проти “Лідса”. Спеціаліст був госпіталізований, в екстреному порядку йому була проведена операція з усунення розшарування аорти. У квітні 2011 року Ульє, який був тоді головним тренером англійської “Астон Вілли”, знову був госпіталізований через болі грудей. Лікарі заборонили йому займатися тренерською діяльністю, “Астон Вілла” стала останнім клубом в його тренерській кар’єрі.

Ульє також тренував французькі ПСЖ і “Ліон”, які приводив до перемог в чемпіонаті країни. Разом з “Ліверпулем” фахівець в 2001 році виграв Кубок і Суперкубок УЄФА, Кубок і Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги (цей трофей клуб під керівництвом Ульє виграв ще раз — в 2003 році). У збірній Франції Ульє працював з 1992 по 1993 рік і не зумів вивести команду у фінальну частину чемпіонату світу — 1994. У 1996 році Ульє привів юнацьку збірну Франції до перемоги на чемпіонаті Європи.

Ульє став першим тренером, що потрапив в команду року за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (складається з 2001 року).

Пресслужба ФК “Ліверпуль” на офіційній сторінці в Twitter висловила співчуття, повідомивши: “Ми сумуємо через смерть нашого триразового тренера-переможця, Жерара Ульє. Думки всіх в футбольному клубі „Ліверпуль“ — з сім’єю Жерара і багатьма друзями”.

We are mourning the passing of our treble-winning manager, Gerard Houllier.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Gerard’s family and many friends.



Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E

— Liverpool FC (@LFC) December 14, 2020