Помер актор Денні Айелло, який зіграв в "Хрещеному батькові"

За її словами, Айєлло пішов з життя ввечері в четвер після нетривалої хвороби. У актора залишилися четверо дітей.

Денні Айелло народився в Нью-Йорку 20 червня 1933 року. Кінокар’єра почалася для Айєлло досить пізно — перший фільм з його участю вийшов на екрани в 1972 році. Одним зі злетів в його кар’єрі була участь у фільмі “Одного разу в Америці” (Once Upon a Time in America, 1984), де Айєлло зіграв начальника поліції. Акторові також вдалося попрацювати з Вуді Алленом в картинах “Дні радіо” (Radio Days, 1987) і “Пурпурова троянда Каїра” (The Purple Rose of Cairo, 1985).

У 1990 році Айєлло був номінований на Оскар як кращий актор другого плану за роль у фільмі “Роби, як треба” (Do the Right Thing, 1989), режисером якого виступив Спайк Лі.

