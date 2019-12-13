Помер актор Денні Айелло, який зіграв в "Хрещеному батькові"

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Американський актор Денні Айелло, який виконав роль Тоні Розато у фільмі “Хрещений батько — 2” (The Godfather: Part 2, 1974) режисера Френсіса Форда Копполи, помер в США на 87-му році життя. Про це в п’ятницю повідомив журнал The Hollywood Reporter з посиланням на його представника Трейсі Міллер, зазначає УНН.