Польський малий та середній бізнес прагне наймати більше українців - дослідження

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Польські малі та середні підприємства дедалі частіше залучають іноземних працівників, зокрема — українців. Про це повідомляє видання “Польське Радіо”, посилаючись на рапорт Асоціації правового втручання, передає УНН.

Як пояснює голова Асоціації професор Вітольд Клаус, більше половини малих і дві третини середніх фірм працевлаштовують принаймні одного іноземця. Опитування проводилося серед підприємців, які наймають іноземців з-за кордону, а також і тих, хто цього не робить.

Дослідження показує, що проблемою є невідповідність компетенцій іноземних працівників до потреб роботодавців, особливо в будівництві та промисловості. Тому, як зазначають експерти, необхідні вишколи, які можна проводити і в Польщі, і в Україні.

Дослідження також показує, що чверть компаній, у яких працюють іноземці, визнають, що вони платять їм нижче ставок, пропонованих польським працівникам, хоча значно більший відсоток - 42 проценти - заявляє, що платять так само.

Крім того, серед компаній, у яких вже працюють іноземці, майже 81% респондентів розглядають можливість залучення більшої кількості людей, переважно з України.

Як повідомляв УНН, лише 7% українських студентів, що навчаються у Польщі, мають намір повернутись додому по завершенню навчання.

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