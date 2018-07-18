Польща видала Україні екс-головного бухгалтера "Укрспирту"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Генеральна прокуратура Польщі задовольнила клопотання Генеральної прокуратури України про видачу екс-головного бухгалтера ДП "Укрспирт" Сергія Безродного в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, передача відбулася 16 липня у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на кордоні з Польщею, його взято під арешт. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.
"Генеральна прокуратура Республіки Польща задовольнила клопотання ГПУ про видачу екс-головного бухгалтера ДП "Укрспирт" С.Безродного в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності", - повідомила вона.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Безродний, за попередньою змовою з іншими службовими особами, розтратив кошти держпідприємства на загальну суму 260 млн 808 тис. 631 грн та за попередньою змовою групою осіб ухилився від сплати податків, що призвело до ненадходження до держбюджету коштів в розмірі 49 млн 859 тис. 541,23 грн.
"Фактична передача останнього була здійснена 16.07.2018 в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Дорогуськ-Ягодин", - додала Сарган.
Ухвалою Шевченківського районного суду Києва від 17 липня, з її слів, Безродного взяли під арешт з можливістю внесення застави у 27 млн 615 тис. грн.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводиться судово-економічна експертиза. У межах строку досудового розслідування ГПУ планується його закінчення та направлення до суду з обвинувальним актом.
Нагадаємо, торік екс-керівника "Укрспирту" затримали у Румунії.