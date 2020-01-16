Поліція розпочала кримінальні провадження щодо ймовірного стеження за послом Йованович
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Національна поліція України за фактом публікації матеріалів про можливе незаконне стеження на території України за колишнім послом США в Україні Марі Йованович розпочала кримінальні провадження. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС України, передає УНН.
“В МВС взяли до відома матеріали, опубліковані 14 січня, слідчими Палати Представників Конгресу США про можливе незаконне стеження на території України за колишнім послом США в Україні Марі Йованович”, — зазначили у відомстві.
В міністерстві підкреслили, що позиція України — не втручатися у внутрішньополітичні справи Сполучених Штатів Америки.
“Однак, у опублікованих записах міститься факт можливого порушення законодавства України та Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка захищає права дипломата на території іншої держави... Після аналізу цих матеріалів, Національна поліція України за фактом їх публікації розпочала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 163 (Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції ) та ч. 1 ст. 182 (Незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні МВС.
Окрім цього, зазначають у міністерстві, відповідно до Меморандуму про взаємне співробітництво та обмін інформацією між МВС України та ФБР США, МВС звернулося до ФБР з проханням надати усі матеріали та інформацію про осіб, які можуть бути причетні до цього можливого кримінального правопорушення.
“Відповідно до міжнародних правових механізмів, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував американській стороні взяти участь у такому розслідуванні. Україна очікує від Сполучених Штатів Америки реакції на звернення та розраховує на співробітництво”, — додали в пресслужбі.
Нагадаємо, Комітет з розвідки Палати Представників цього тижня опублікував нотатки та інші документи, в яких міститься інформація про те, що, зокрема, під час каденції в Україні Посла США Марі Йованович, за нею начебто здійснювалося незаконне стеження та можливе втручання у роботу її електронних гаджетів на замовлення громадян США.