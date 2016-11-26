Похорон Ф.Кастро призначено на 4 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Похорон лідера кубинської революції Фіделя Кастро призначено на 4 грудня. Про це з посиланням на уряд повідомляє AFP, передає УНН.
"Похорон Фіделя Кастро призначено на 4 грудня", - цитує видання повідомлення уряду.
Нагадаємо, 26 листопада стало відомо про смерть Фіделя Кастро, який помер у віці 90 років.
Як повідомляв УНН, тіло Ф.Кастро кремують.
У Кубі підписано указ про девять днів жалоби через смерть Ф.Кастро.
Нагадаємо, Ф.Кастро передав свої повноваження брату Раулю в 2006 році, у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.