Пограбування ринку у Києві: жінка отримала вогнепальне поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Сьогодні у результаті збройного нападу на адміністрацію одного з ринків у Шевченківському районі Києва жінка отримала вогнепальне поранення ноги. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“Двоє невідомих у масках забігли у приміщення адміністрації, здійснили кілька пострілів, забрали гроші і втекли на автомобілі. У результаті події одна жінка отримала поранення ніг”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, інформація про розбійний напад надійшло до чергової частини столичної поліції близько 13:00. За викликом виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативні групи Шевченківського та Головного управлінь київської поліції.
Правоохоронці опитали свідків та очевидців і попередньо встановили: двоє осіб у масках і в темному одязі забігли у офіс орендодавців приміщень на ринку, розпочали стрільбу по ногах, забрали сумку з грішми і втекли. З місця злочину зловмисники поїхали автомобілем “ВАЗ”, який згодом патрульні поліцейські виявили на вулиці Дегтярівській.
Відомості внесені до Журналу єдиного обліку Шевченківського управління поліції. На місці працюють слідчо-оперативні групи та кінологи. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці, на проспекті Перемоги, перехожі допомогли затримати злочинців, які намагались пограбувати киянина.