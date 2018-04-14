Півзахисника "Ліверпуля" визнано найкращим футболістом тижня Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. За підсумками чвертьфінальних матчів у відповідь Ліги чемпіонів УЄФА оголосила ім’я найкращого футболіста тижня, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Попри те, що Садьо Мане не зумів відзначитися у поєдинку із “Манчестер Сіті” (2:1), вінгера “Ліверпуля” було названо кращим на цьому тижні.
За Мане віддано 51 відсоток голосів. Друге місце зайняв форвард “Роми” Едін Джеко, який забив перший гол в ворота “Барселони”. Він набрав 31 відсоток голосів.
Третє і четверте місця в голосуванні зайняли Маріо Манджукич (“Ювентус”) і Арьєн Роббен (“Баварія”), які набрали 16 і 3 відсотки голосів відповідно.
Нагадаємо, що вчора за допомогти Андрія Шевченка та присутності Віталія Кличко відбувся жереб 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.