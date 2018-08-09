Пішохідну зону Хрещатика планують продовжити до Бессарабки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Києві пішохідну зону вулиці Хрещатик планують продовжити до Бессарабської площі. Про це сказав заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін, передає УНН з посиланням на повідомлення Департаменту у Facebook.
"Нині реалізується пішохідний Поділ – два етапи вже минуло, залишилось ще чотири. Наступний проект із пішоходизації планується на Бессарабській площі. Планується розширення пішохідної зони для мешканців та гостей столиці, які рухатимуться із Хрещатика до Бессарабки, шляхом перекриття вулиці, що практично вся наповнена припаркованими авто", – розповів Рахматуллін.
За його словами, цей проект буде реалізований у межах нової стратегії розвитку міста.
Він зазначив, що стратегія передбачає те, що пішоходи на київських дорогах стануть головними, друге місце посядуть велосипедисти та громадський транспорт, а останнє – автомобілісти.
Як повідомляв УНН, за півроку Київ відвідали 850 тисяч іноземців, що на 24% більше проти аналогічного періоду минулого року.