Пешеходную зону Крещатика планируют продлить до Бессарабки

"Сейчас реализуется пешеходный Подол - два этапа прошло, осталось еще четыре. Следующий проект с пишоходизации планируется на Бессарабской площади. Планируется расширение пешеходной зоны для жителей и гостей столицы, которые будут двигаться с Крещатика до Бессарабки, путем перекрытия улицы, которая практически вся заполнена припаркованными авто", - рассказал Рахматуллин.

По его словам, этот проект будет реализован в рамках новой стратегии развития города.

Он отметил, что стратегия предполагает, что пешеходы на киевских дорогах станут главными, второе место займут велосипедисты и общественный транспорт, а последнее - автомобилисты.

Как сообщал УНН, за полгода Киев посетили 850 тысяч иностранцев, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.