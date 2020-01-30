Підсумки 2019 року: в МВС з’явився парк вертольотів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В Міністерстві внутрішніх справ є шість вертольотів для ДСНС та Національної гвардії, два вертольоти для Державної прикордонної служби та ще два очікують для Національної поліції. Про це під час підсумкової наради щодо діяльності Нацполіції у 2019 році сказав перший заступник Міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає УНН.
"В системі Міністерства внутрішніх справ продовжується робота по розбудові єдиної системи авіаційної безпеки та підтримки, на які покладається завдання, перш за все, реагування на всі надзвичайні ситуації, які відбуваються. Сьогодні ми уже маємо парк вертольотів. Це шість вертольотів ЕС-225, які прибули для надзвичайників та для Національної гвардії. Два вертольоти H-125 - для Державної прикордонної служби, і очікуємо два вертольоти 145-их для Національної поліції, для того, щоб ми своєчасно прилітали на допомогу для виникнення тих чи інших ситуацій", - сказав Сергій Яровий.
Нагадаємо, військово-морські сили України планують отримати ще три катери класу Island у 2021 році.