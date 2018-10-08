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Підготовка кібератаки на ОЗХЗ: Лавров розповів про "поїздку російських фахівців" до Гааги

Київ • УНН

 • 8488 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками переговорів з главою МЗС Італії Енцо Моаверо-Міланезі повідомив, що "нічого таємного" у поїздці до Гааги звинувачених в шпигунстві росіян не було, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Нічого таємного в поїздці російських фахівців в Гаагу у квітні цього року не було. Це була рутинна поїздка. Вони не ховалися ні коли прилетіли в аеропорт, ні коли селилися в готель, ні коли відвідували наше посольство. Їх затримали, нічого їм не пояснили, не дали зв'язатися з представниками нашого посольства в Нідерландах і попросили виїхати, все це виглядало як непорозуміння ", - сказав міністр.

Як зазначив глава МЗС РФ, ніяких демаршів у зв'язку з цим інцидентом ні в Москві, ні в Гаазі у квітні не робилося.

"Але пройшло півроку, і в голландській пресі відбувся витік, що ці люди займалися кібершпіонажем", - нагадав він.

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За словами Лаврова, у МЗС, зацікавившись цим розвитком подій, запросили посла Нідерландів в Міністерство.

"3 жовтня нашого посла запросили в МЗС Нідерландів, вручили ноту протесту з приводу цього епізоду з усіма звинуваченнями, про які ви дізналися в ЗМІ. На запитання посла, де конкретні матеріали, з якими можна ознайомитися, було заявлено, що все дізнаєтеся з прес-конференції, яку проведе міністерство оборони. Ось, власне, і вся історія ", - сказав Лавров.

Нагадаємо, російські хакери, які намагалися викрасти  дані Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у Гаазі, ймовірно, також вчинили атаку у Бельгії

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