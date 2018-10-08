Підготовка кібератаки на ОЗХЗ: Лавров розповів про "поїздку російських фахівців" до Гааги

"Нічого таємного в поїздці російських фахівців в Гаагу у квітні цього року не було. Це була рутинна поїздка. Вони не ховалися ні коли прилетіли в аеропорт, ні коли селилися в готель, ні коли відвідували наше посольство. Їх затримали, нічого їм не пояснили, не дали зв'язатися з представниками нашого посольства в Нідерландах і попросили виїхати, все це виглядало як непорозуміння ", - сказав міністр.



Як зазначив глава МЗС РФ, ніяких демаршів у зв'язку з цим інцидентом ні в Москві, ні в Гаазі у квітні не робилося.



"Але пройшло півроку, і в голландській пресі відбувся витік, що ці люди займалися кібершпіонажем", - нагадав він.



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За словами Лаврова, у МЗС, зацікавившись цим розвитком подій, запросили посла Нідерландів в Міністерство.



"3 жовтня нашого посла запросили в МЗС Нідерландів, вручили ноту протесту з приводу цього епізоду з усіма звинуваченнями, про які ви дізналися в ЗМІ. На запитання посла, де конкретні матеріали, з якими можна ознайомитися, було заявлено, що все дізнаєтеся з прес-конференції, яку проведе міністерство оборони. Ось, власне, і вся історія ", - сказав Лавров.



Нагадаємо, російські хакери, які намагалися викрасти дані Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у Гаазі, ймовірно, також вчинили атаку у Бельгії