Під Одесою грабіжники в масках жорстоко побили директора дитбудинку

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Поліція Овідіопольського району Одеської області розслідує інцидент з побиттям сім'ї в курортному селищі Кароліно-Бугаз на березі Чорного моря. Про це повідомила прес-служба поліції, передає УНН.

“Вранці 14 червня в поліцію надійшло повідомлення, що в селі Кароліно-Бугаз в Одеській області четверо невідомих в масках проникли в будинок місцевих жителів, зв’язали, побили їх, викрали гроші і зникли”, — йдеться в повідомленні.

Зловмисники вкрали гроші, які були в будинку, і зникли. Постраждалих госпіталізували з численними травмами. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Правоохоронці шукають зловмисників.

Радник голови Одеської обласної державної адміністрації з питань захисту дітей Артем Поланський повідомив, що розбійний напад скоїли на директора Білгород-Дністровського дитячого будинку Ольгу Форнальчук і її чоловіка.

“Не дай бог вам пережити те, що пережила Ольга з чоловіком минулої ночі”, — написав Поланський в Facebook.

Як повідомляв УНН, у листопаді минулого року в Полтаві невідомі побили суддю місцевого суду.

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