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Під час мітингу інвестори банку "Аркада" перекрили рух на Хрещатику

Під час мітингу інвестори банку "Аркада" перекрили рух на Хрещатику

Київ • УНН

 • 12569 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Інвестори банку "Аркада" перекрили рух на Хрещатику. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

"Наразі на вулиці Хрещатик проходить мітинг інвесторів (банку – ред.) "Аркада" й Хрещатик перекритий наразі", - сказали у пресслужбі.

Так, на сторінці у Facebook "Всі недобудови Банк "Аркада" повідомляється, що заблокований Хрещатик спалахнув фаєрами інвесторів "Аркади". Вони вимагають вирішити проблему з недобудовами.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам неплатоспроможного АТ АКБ "Аркада" вже понад 70 млн грн.

Як повідомлялося, Національний банк України 24 вересня вирішив відкликати ліцензію та розпочати ліквідацію АТ АКБ "Аркада".

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